Если бы драм не укрепился, инфляция была бы выше: председатель ЦБ

В Армении вследствие укрепления драма инфляция была ниже. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Мартин Галстян на внеочередном заседании Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, представляя, что произошло в экономике Армении в результате российско-украинской ситуации.

«Объем валютных вкладов нерезидентов, то есть тех вкладов, которые неграждане Армении имеют на текущих счетах или вкладах в коммерческих банках Армении, в марте-апреле-июне резко возрос», - сказал Галстян.

То же самое касается цен на аренду, денег, переводимых физическим лицам через банковскую систему. «Влияние в денежном выражении составило около 500 миллионов долларов до мая, у нас есть значительный рост и в июне», - сказал председатель ЦБ.

Касаясь этого притока, он уточнил, что если спрос на иностранную валюту сохраняется, а предложение резко возрастает, значит, цена иностранной валюты должна снижаться, цена национальной валюты должна расти. «Я говорю это для того, чтобы закрыть разговор о том, что Центральный банк ревальвировал армянский драм. Мы видим, что вследствие этих явлений армянский драм подорожал объективно», - сказал он.

По словам Галстяна, в результате этих потоков укрепился номинальный обменный курс. «С учетом чисто номинальных цифр наши расчеты показывают, что если бы у нас не было той ревальвации, которая была, например, в апреле-мае-июне, то инфляция в мае по сравнению с апрелем была бы фактически не 0,1 процента, а 0,9 процента, то есть инфляция у нас была бы в 9 раз больше», - сказал глава ЦБ.

Таким образом, по его словам, если бы драм не укрепился, инфляция за 1 месяц была бы выше на 1 процент. «Был взят определенный уровень обменного курса, близкий к 480, и мы сказали, что если бы этот курс оставался таким же, то есть если бы у нас не было повышения номинального обменного курса, то наша инфляция составила бы не примерно 0, а 1 процент. Если делать приблизительные расчеты, то инфляция у нас была бы примерно на 3 процента больше», - заключил глава ЦБ.