Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку

Глава правительства Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку со своего поста. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Драги сообщил на заседании Совмина, что передаст соответствующее заявление главе государства - президенту Серджо Маттарелле.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", - цитирует его заявление пресс-служба правительства. В своем обращении к членам кабинета министров он отметил, что "больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания". По его словам, он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Поводом для отставки стал отказ Движения "5 звезд" - одной из партий правящей коалиции, до недавнего времени составлявшей ее основу, - принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии (Сенате), чем они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.

Ранее Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения "5 звезд", отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла.

Нынешнее правительство - результат формирования широкой коалиции после очередного правительственного кризиса и падения кабинета Джузеппе Конте, который сейчас возглавляет Движение "5 звезд". Министерские портфели были распределены между представителями всех партий, поддержавших кабинет во главе с Драги. При этом начиная с 2018 года "Движение", набравшее на парламентских выборах 33% голосов, составляло костяк коалиции.