Развитие человеческого капитала лежит в основе сотрудничества Фонда «Мой шаг» и Министерства ВТП
01:27, 15 Июль 2022
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполнительный директор фонда «Мой шаг» Мхитар Айрапетян принял министра высокотехнологичной промышленности Роберта Хачатряна и заместителя министра Давида Саакяна. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы программы диаспорских технологических стартапов «НерУж». Он реализуется совместными усилиями Министерства высокотехнологичной промышленности и фонда «Мой шаг».
Как сообщили «Арменпресс» в фонде, в рамках программы планируется пригласить в Армению армян с инновационными стартап-идеями из разных стран мира, оказывая финансовую и иную поддержку для создания и развития там технологических компаний. Стороны обменялись идеями по реализации проекта.
Мхитар Айрапетян представил также программу «Quanta» фонда «Мой шаг». Это полуторагодичная магистерская образовательная программа в области квантовой и мезоскопической физики, в рамках которой также будут преподавать высококлассные армянские профессора, приглашенные из ведущих зарубежных университетов.
Директор фонда «Мой шаг» также проинформировал министра ВТП Роберта Хачатряна о предстоящих проектах и упомянул об усилиях, направленных на развитие направлений STEM в государственных школах. Он будет включать в себя создание соответствующей среды, что, помимо необходимой инфраструктуры, также будет включать в себя подготовку учителей.
В завершение встречи стороны подчеркнули готовность к более тесному сотрудничеству между Фондом «Мой шаг» и Министерством образования и культуры в рамках развития человеческого капитала.
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