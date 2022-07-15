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Европейские индексы снизились - 14-07-22

Европейские индексы снизились - 14-07-22

МОСКВА, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.86% и составил 12519.66 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.41% и составил 5915.41 пункта, британский FTSE снизился на 1.63% и составил 7039.81 пункта, а российский RTSI снизился на 0.57% и составил 1113.97 пункта.


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