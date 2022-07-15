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Спикер парламента Шри-Ланки заявил об уходе президента Раджапакса в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки заявил об уходе президента Раджапакса в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушел в отставку, его официальное заявление об этом получено. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Коломбо спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена.

"Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года", - сказал спикер, слова которого приводит ланкийский новостной портал News First. Абеивардена продемонстрировал заявление об уходе с поста главы государства, подписанное Раджапаксой. Оно было направлено ему в четверг вечером из Сингапура через посольство Шри-Ланки.

Абеивардена напомнил, что в соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки глава государства может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им заявление об отставке. "С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента", - подчеркнул он. До завершения этого процесса полномочия президента будет исполнять премьер-министр, как следует из положений основного закона государства, добавил спикер парламента. Он также сообщил, что в субботу парламент соберется на заседание для обсуждения политического урегулирования в стране.


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