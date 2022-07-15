ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С целью представления народных ремесел, повышения их узнаваемости, содействия творческому продвижению лиц, носящих это наследие и передающих его, 16 июля в Гюмри пройдет фестиваль ремесел "Гюмри: город мастеров". 17 июля фестиваль продолжится в Ереване, в Музее народного творчества имени Ованеса Шарамбеяна.



В рамках подкаста «Арменпресс», главный специалист отдела культурного наследия и народных промыслов Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Наира Киличян рассказала о важных событиях фестиваля, участниках, и события, ожидаемые в рамках инициативы.



«Во время фестиваля в павильонах, расположенных на площади Вардананц в Гюмри, будут представлены различные проявления и направления народных ремесел и искусств: вышивка, ковроткачество, гончарное дело, изготовление кукол. Планируется приготовление блюд, народные песни и танцы", - говорит Киличян.





В фестивале примут участие мастера народного творчества из ряда армянских общин и стран СНГ, которые представят свои художественные работы и проведут мастер-классы.



«Через мастер-классы общество будет просвещаться, будет понимать, какие знания и навыки нужны для творчества. Фестиваль также может способствовать экономической стабильности в сообществах, поскольку приобретение ремесленных знаний и навыков не является самоцелью. Осваивая навыки, человек, сообщество может приносить доход. Это очень важный фактор для развития страны", - подчеркивает он.



Наряду с мероприятиями, организованными на центральной площади, к фестивалю присоединятся различные культурно-ремесленные организации и частные лица Гюмри, распространяя повсюду дух города-мастера.



Фестиваль будет непрерывным, организуясь каждый год в разных общинах Армении, способствуя не только сохранению и передаче нематериального культурного наследия общин, но и способствуя развитию культурного туризма в Армении.



Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, при сотрудничестве мэрии Гюмри и Музея народного творчества им. Ованеса Шарамбеяна.

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Манукяна



Звукорежиссер: Татевик Закарян