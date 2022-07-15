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Япония завершила доставку гуманитарной помощи украинским беженцам самолетами своих ВВС

Япония завершила доставку гуманитарной помощи украинским беженцам самолетами своих ВВС

Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявило японское оборонное ведомство.

Отмечается, что в общей сложности в период с мая по июнь было совершено восемь рейсов с базы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Объединенных Арабских Эмиратах. Грузы, в частности, доставлялись в Польшу и Румынию.

В марте на Украину было отправлено две партии грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Глава японского министерства обороны Нобуо Киси неоднократно заявлял, что его ведомство изучает возможность оказания Киеву дополнительной поддержки. 


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