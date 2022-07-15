Япония завершила доставку гуманитарной помощи украинским беженцам самолетами своих ВВС

Министерство обороны Японии завершило процесс доставки гуманитарных грузов для украинских беженцев, находящихся на территории соседних с Украиной стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявило японское оборонное ведомство.

Отмечается, что в общей сложности в период с мая по июнь было совершено восемь рейсов с базы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Объединенных Арабских Эмиратах. Грузы, в частности, доставлялись в Польшу и Румынию.

В марте на Украину было отправлено две партии грузов из резервов Сил самообороны Японии. Туда вошли бронежилеты, каски, зимняя форма, продовольственные рационы, палатки, санитарные средства и электрогенераторы. Глава японского министерства обороны Нобуо Киси неоднократно заявлял, что его ведомство изучает возможность оказания Киеву дополнительной поддержки.