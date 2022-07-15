Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль 2022

Посол Макунц представила сенатору Ван Холлену позицию РА по региональным событиям

Посол Макунц представила сенатору Ван Холлену позицию РА по региональным событиям

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июля посол РА в США Лилит Макунц встретилась с членом Сената США Крисом Ван Холленом и членом Палаты представителей Барбарой Ли. Как передает «Арменпресс», посольство РА в США сообщает, что на встрече с сенатором Ван Холленом посол Макунц представила позицию РА по региональным событиям.

Посол Макунц коснулась гуманитарных проблем, возникших после 44-дневной войны, и подчеркнула важность репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников в Азербайджане.

С конгрессменом Ли были обсуждены вопросы, касающиеся совместных усилий, направленных на дальнейшее расширение армяно-американских отношений.

На встречах посол Макунц вручила американским законодателям государственную награду "Мхитар Гош" в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США и за значительный вклад в развитие армяно-американских отношений.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]