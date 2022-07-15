"Иерусалимская декларация" является угрозой для Ближнего Востока. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"В совместном заявлении [президента США Джо] Байдена и [премьер-министра Израиля Яира] Лапида подчеркивается "непоколебимая и решительная приверженность США поддержанию безопасности и военного превосходства Израиля, - цитирует Канани агентство ISNA. - Мишенью является не только Иран, но и арабские и исламские страны, которые всегда должны признавать превосходство" Израиля. По его словам, "поэтому основной источник угрозы для региона вполне ясен".

"Пока правительство Израиля является первой остановкой в поездке американских президентов, а первой целью является сохранение его безопасности и военного превосходства, народы и страны региона не достигнут мира, стабильности и спокойствия, - отметил Канани. - Иран считает безопасность своих соседей своей безопасностью".

14 июля Яир Лапид и Джо Байден подписали в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве. В ней, в частности, отмечается, что США намерены "сотрудничать с другими партнерами для противодействия агрессии и дестабилизирующим шагам со стороны Ирана".