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Известно расписание следующего сезона чемпионата Армении по футболу

Известно расписание следующего сезона чемпионата Армении по футболу
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Утверждено расписание игр 36-го тура предстоящего чемпионата Высшей лиги Армении VBET. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в сообщении управления организации и проведения соревнований Федерации футбола Армении, 

15 июля в штаб-квартире ФФА прошла жеребьевка Премьер-лиги Армении VBET сезона 2022/23. Ознакомиться с расписанием дней 36-го тура предстоящего чемпионата можно здесь.

В ближайшие дни будут объявлены подтвержденные даты и время расписания первого и второго туров.
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