Премьер Эстонии заявила об отставке правительства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею кабинета. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила государственная телерадиовещательная компания ERR.

"Глава правительства выступила с официальным заявлением об отставке кабинета министров", - информировала радиостанция.

По ее данным, Каллас в ближайшие часы выступит с докладом о принципах формирования нового кабинета. Сформировать его Каллас предложил в четверг президент Эстонии Алар Карис. "Однако данные полномочия премьер получит, если за это проголосует большинство депутатов парламента", - уточнила радиостанция.

Каллас занимала пост премьер-министра в течение последних полутора лет. Еще на прошлой неделе она говорила о возможности своей отставки в связи с кризисом в правящей коалиции. 3 июня президент Эстонии освободил от должности глав МИД, МВД и еще пятерых министров, которые представляли в правительстве Центристскую партию. Причиной разногласий в правящей коалиции стало голосование центристами в парламенте против одобренного правительством законопроекта о начальном образовании на эстонском языке.