«Арарат-Армения» начнет борьбу в Лиге конференций 21 июля
12:55, 15 Июль 2022
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Соперник «Арарата-Армения» во втором квалификационном раунде Лиги европейских конференций УЕФА известен. Как сообщает «Арменпресс», серебряный призер чемпионата Армении по футболу 21 июля примет эстонский "Пайде". Ответный матч состоится 28 июля.
Среди армянских клубов только «Арарат-Армения» продолжит борьбу в Лиге конференций. 14 июля ереванский «Арарат» завершил матч с македонской «Шкендией» со счетом 2-2. Македонская команда вышла в следующий раунд благодаря домашней победе со счетом 2:0. Ереванский «Алашкерт» также уступил представлявшей Мальту «Хамрун Спартанс» со счетом 1:4. В ереванском матче «Алашкерт» выиграл у соперника со счетом 1:0. Проиграв в общем противостоянии со счетом 2:4, «Алашкерт» выбыл из дальнейшей борьбы.
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