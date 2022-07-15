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Для формирования конкурсной комиссии «Лучшие года» объявляется конкурс по отбору педагогических организаций

Для формирования конкурсной комиссии «Лучшие года» объявляется конкурс по отбору педагогических организаций

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА для формирования конкурсной комиссии «Лучшие года» объявляет конкурс по отбору педагогических организаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и культуры РА.

В конкурсную комиссию входят два представителя от организаций образования.

Для включения в комиссию необходимо подать заявление от имени руководителя организации, копии устава организации и свидетельства о регистрации, а также вариант заполненного формата  (Word).

Документы принимаются до 4 августа текущего года включительно в электронном варианте (адрес электронной почты: [email protected]).


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