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Вход на матч «Пюник»—«Дюделанж» будет бесплатным: армянский клуб ожидает полные трибуны

Вход на матч «Пюник»—«Дюделанж» будет бесплатным: армянский клуб ожидает полные трибуны
ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вход на матч второго квалификационного раунда розыгрыша Лиги чемпионов «Пюник»—«Дюделанж» будет бесплатным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба "Пюника".

«19 июля Лига чемпионов 2022/23 во втором квалификационном раунде жеребьевки «Пюник» примет на «Республиканском» стадионе имени Вазгена Саргсяна чемпиона Люксембурга «F91 Dudelange». Игра начнется в 20:00.

Сообщаем вам, что вход на встречу будет бесплатным.

Во избежание чрезмерного скопления людей просим приходить на стадион за несколько часов до начала игры.

Ждем полных трибун», — говорится в сообщении.
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