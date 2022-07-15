Система беженцев и убежища в Армении реформируется, Евросоюз решительно поддерживает

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как и во многих странах мира, в Армении тоже есть проблемы с людьми, ищущими международной защиты. В среднем около 220 человек ежегодно просят убежища в Республике Армения, и, поскольку Армения всегда признавала верховенство прав человека, задачей государства является обеспечение надлежащих и международно признанных решений проблем таких людей, которые находятся в сложной ситуации в Армении, такие как беженцы и мигранты. Именно с этой целью государственные ведомства Армении при поддержке агентства ООН и Евросоюза инициировали реформы системы беженцев и убежища.

Как сообщает корреспондент «Арменпресс», 15 июля в Ереване началась встреча Миграционной службы РА и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев со структурами, заинтересованными в комплексных реформах законодательства о международной защите.

Фото: Айка Манукяна

Во встрече приняли участие заместитель министра территориального управления и инфраструктур, руководитель миграционной службы, заместитель министра юстиции, Защитник прав человека, глава Представительства Европейского Союза в Армении, исполняющий обязанности представителя ООН Верховный комиссар по делам беженцев, а также представители судебной системы, государственных структур, международных организаций, образовательных и научных учреждений и представители гражданского общества.



Приветствуя участников встречи, заместитель министра ТУИ Ваче Тертерян сказал, что отраслевые реформы будут реализованы в 2022 году в рамках начатой в феврале двухлетней программы, которая, в свою очередь, согласуется с повесткой реформ, реализуемых в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-Европейский Союз, CEPA, и направлена на формирование системы обеспечения проживания и прав беженцев и мигрантов. По словам Тертеряна, это важный политический вызов для Армении, поскольку Армения всегда склонялась и принимала верховенство прав человека.



«Это действительно очень важный старт. Я думаю, что логично, после апробации наших правовых норм и работы в реальной жизни, время от времени размышлять над ситуацией, анализировать сильные и слабые стороны и, в зависимости от очередной вехи в экономической, политической, социальной организации и развитии нашей страны, также внести реформы и исправления в такую важную в нормативно-правовой сфере сферу, как правила предоставления убежища беженцам и мигрантам и связанные с этим вопросы в Армении», - сказал замминистра.



По словам заместителя министра юстиции Арпине Саркисян, приоритетом в сфере миграции и управления миграцией является обеспечение институциональных, надлежащих изменений в виде вновь созданного МВД, которое придет на помощь в решении всех существующих проблем в сфере миграции и в сфере беженцев и просителей убежища.



«Проблемы, которые у нас были с точки зрения реализации различных функций, сформированных в рамках различных ведомств на горизонтальном уровне, уже будут решаться в рамках МВД», — добавила она.



Заместитель министра также поблагодарила Министерство ТУИ РА и Агентство ООН по делам беженцев за организацию важного мероприятия и международных партнеров за то, что они держат под пристальным вниманием вопросы, связанные с управлением миграцией, и особенно вопросы, связанные с беженцами и лицами, ищущими убежища.



Глава делегации Европейского Союза в Армении посол Андреа Викторин также подчеркнула важность встречи, подчеркнув, что Европейский Союз решительно поддерживает инициативу правительства Армении по укреплению миграционной системы. Посол напомнила, что реформы в указанной сфере соответствуют плану 2017 года, обязательствам, взятым на себя сторонами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного между Арменией и Европейским Союзом и вступившего в силу в прошлом году.



Встреча была организована совместно с Миграционной службой ТУИ РА и Агентством ООН по делам беженцев в Армении в рамках двухлетней программы "Укрепление возможностей управления миграцией в поддержку правительства в соответствии с повесткой реформ CEPA", которая реализуется при софинансировании Европейского Союза, Международной организации по миграции и Организации Объединенных Наций Верховным комиссаром по делам беженцев путем поддержки и сотрудничества с Миграционной службой. Встреча даст возможность участникам обсудить основные направления комплексного пересмотра национального законодательства в сфере международной защиты и создания межведомственной рабочей группы экспертов, представляющих государственные органы, НПО и международные заинтересованные структуры, для обеспечения инклюзивного и справедливого процесса консультаций, направленного на разработку комплексного пакета законодательных реформ в пользу лиц, ищущих международной защиты в Армении.