В Ереване отметили Национальный праздник Франции

Великий французский писатель Виктор Гюго перед смертью призывал положить конец Французской революции и начать человеческую революцию. Ровно 233 года назад, 14 июля 1789 года, штурмом Бастилии началась Великая французская революция, а человеческая революция, судя по всему, еще впереди. В любом случае этот день вошел в историю человечества как начало Великой Французской революции, а во Франции 14 июля отмечается как Национальный праздник.

Как передает корр. Арменпресс, 14 июля посольство Французской Республики в Республике Армения организовало торжественный прием по случаю Национального праздника Франции, в котором приняли участие представители политические и государственные деятели, представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий, известные общественные деятели и просто друзья Франции.

Фото։ Айка Манукяна

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо была очень взволнована, так как в последний раз Национальный праздник Франции отмечался в «очном формате» три года назад, в 2019 году. За это время Армения прошла очень тяжелый путь войны и пандемии. Мысли посла с теми, кто погиб при этом.

В своем выступлении Анн Луйо напомнила о продолжающихся войнах и угрозах демократии во многих регионах мира, подчеркнув приверженность страны универсальным, демократическим ценностям и принципам международного права. И 14 июля, по словам посла, — хороший повод напомнить обо всем этом, в том числе и о том, что Франция — «глубоко европейская страна».

«14 июля – это также повод вспомнить о братских связях между Францией и Арменией, французами и армянами, о наших общих обязательствах. Армения решительно выбрала путь демократии и смело проводит реформы, направленные на укрепление верховенства закона, не позволяя себе отклоняться от этой цели. Мы приветствуем это обязательство, а также качество и искренность нашего диалога с правительством Армении. Все мы знаем, что демократия является результатом длительного процесса и диалога со всеми элементами общества. Вы знаете, что мы на вашей стороне в этом процессе, необходимом для будущего армянской молодежи и безопасности страны», - заявила посол Франции.

По словам посла, 14 июля – это не только исторический факт, но и символ будущего и воли.

«Армения — естественный перекресток, мост между сферами влияния, культурами и торговыми рынками. Мы полны решимости помочь ей восстановить эту традицию», — добавила Анн Луйо.

Выступил также вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, тепло поздравив от имени правительства и от себя лично по случаю Национального праздника Франции и подчеркнув историческое и общечеловеческое значение политических процессов, начавшихся с захвата Бастилии.

«Более двух веков назад французский народ открыл новый путь в будущее, основанный на правах человека и демократии. С тех пор высокие общечеловеческие ценности Французской революции стали образцовым ориентиром для многих стран», - отметил вице-премьер.

Говоря об армяно-французской дружбе, Мгер Григорян подчеркнул, что она имеет многовековую историю.

«Армяне и французы были вместе во время многих важных и трудных поворотных моментов своей истории. Мы никогда не забудем, что в начале ХХ века Франция протянула братскую руку десяткам тысяч армян, переживших геноцид и обретших вторую родину. Дружба между нашими двумя странами стала важной основой для налаживания политического диалога на высоком уровне, а также эффективного и тесного сотрудничества во всех ключевых сферах», - сказал вице-премьер Мгер Григорян.

Арам Саркисян

Фото: Айк Манукян