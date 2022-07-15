В Тбилиси состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана

В Тбилиси 16 июля состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.