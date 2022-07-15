Посол Армении подчеркнул важность сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром по вопросам диаспоры

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения на Кипре Тигран Мкртчян встретился с Уполномоченным по гуманитарным вопросам и делам диаспоры президента Республики Кипр Фотисом Фотиу. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Армении в Греции.

Приветствуя Фотиса Фотиу, посол Мкртчян коснулся братских и многолетних отношениях между двумя странами, отметив, что два народа объединяет общая история, система ценностей и вызовы.

Посол отметил сотрудничество между двумя странами по вопросам, касающимся диаспоры, подчеркнув важность как двустороннего сотрудничества Армения-Кипр, так и трехстороннего формата Армения-Кипр-Греция. Посол Мкртчян также подчеркнул значение меморандума о сотрудничестве в трехстороннем формате, подписанного в Патрасе, Греция, 24 июня, и необходимость последовательной реализации его положений

Фотис Фотиу отметил, что три страны имеют довольно эффективные и активные общины в разных уголках мира, каждая из которых полностью интегрирована в свои страны проживания с организованными структурами, добавив, что крайне важно использовать имеющийся потенциал диаспоры в представлении общей повестки дня, реализация общих целей и интересов.

В ходе встречи посол Мкртчян особо подчеркнул роль армянской общины Кипра в продвижении армяно-кипрских отношений и их еще большем укреплении. В этом контексте посол Мкртчян подчеркнул неоценимую роль и вклад государственного представителя армянской общины в Палате представителей Кипра Вардгеса Махтесяна.