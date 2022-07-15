МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского гражданина в ДНР

МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского гражданина. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях", - сказано там.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский гражданин Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине".