Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-07-22

ЕРЕВАН, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 июля, курс доллара США вырос на 0.79 драмa и составил 413.42 драм. Курс евро вырос на 2.69 драмa и составил 415.86 драм. Курс российского рубля вырос на 0.18 драмa и составил 7.25 драм. Курс британского фунта вырос на 1.55 драмa и составил 489.53 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 273.87 драмa и составила 22605.30 драм. Цена серебра сократилась на 2.11 драмa и составила 249.35 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.