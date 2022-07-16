Европейские индексы выросли - 15-07-22
МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.76% и составил 12864.72 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.04% и составил 6036.00 пункта, британский FTSE вырос на 1.69% и составил 7159.01 пункта, а российский RTSI вырос на 4.27% и составил 1161.53 пункта.
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