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Арарат Мирзоян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом

Арарат Мирзоян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с рабочим визитом прибыл в столицу Грузии Тбилиси.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Армения.

Ранее внешнеполитическое ведомство Армении сообщало, что 16 июля в Тбилиси состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.


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