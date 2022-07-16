Ремонт дорог, строительство школы, открытие территориального центра соцслужбы: вице-премьер посетил Тавуш

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 15 июля в рамках очередного регионального визита посетил Тавушскую область. Цель визита - проследить за ходом реализации проектов в ряде населенных пунктов, осуществляемых в рамках субвенционных программ, на средства государственного бюджета и при поддержки международных партнеров.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера, Амбарцума Матевосяна сопровождали губернатор Тавуша Айк Галумян, исполнительный директор фонда “Дорожный департамент” Гор Аветисян, исполнительный директор Фонда территориального развития Армении Артур Согомонян, руководители общин и другие.

Первая остановка Амбарцума Матевосяна была в общине Дилижан, на участке поворотов, где начались работы по благоустройству. Напомним, что несколько дней назад, 14 июля, на заседании правительства было принято решение о выделении средств из резервного фонда на капитальный ремонт 5-километрового участка межгосударственной трассы М4 (повороты Дилижана). Понаблюдав за ходом работ и дав поручения по ряду направлений, вице-премьер также ознакомился с энергоэффективным ремонтом и модернизацией 11 многоквартирных домов в Дилижане, проводимых совместно с Программой развития ООН. Эти работы будут завершены в октябре 2022 года.

Затем Амбарцум Матевосян посетил участок дороги от улицы Мясникяна 37/2 до улицы Мясникяна 117/4, где за средства государственного бюджета и муниципального бюджета будут начаты ремонтные работы участка протяженностью 2,2 км.

В Дилижане вице-премьер Матевосян также посетил строительную площадку павильонов для продажи сельскохозяйственной продукции. Работы ведутся при софинансировании Грантового фонда смягчения негативного воздействия пандемии в укрупненных общинах, Агентства развития и сотрудничества Швейцарии и GIZ. Амбарцум Матевосян ознакомился с ходом работ, начатых в этом году.

В ходе визита вице-премьер и губернатор также посетили дислоцированную в Иджеване воинскую часть N министерства обороны, почтили память и возложили цветы к мемориальной стене в память о воинах, погибших в ходе 44-дневной Арцахской войны.

Следующей остановкой визита стала община Берд, где в рамках субвенционной программы на улицах Адамяна и Нжде проводятся работы по ремонту дорог и укладке плитки. В частности, будет построена подпорная стена объемом 275 м³, на улице Нжде на участке протяженностью 1400 м будет выполнено дорожное покрытие туфовой и гранитной плиткой, а на улице Адамяна - 340 м дорожного покрытия гранитной плиткой

В общине Берд вице-премьер Амбарцум Матевосян вместе с министром труда и социальных вопросов Нареком Мкртчяном приняли участие в открытии регионального центра Единой социальной службы, созданный при сотрудничестве правительства и Всемирного банка. Отметим, что Центр будет оказывать социальные услуги около 32 тысячам жителей 17 населенных пунктов общины Берд Тавушской области. В ходе осмотра вице-премьеру были представлены 4 вида социальных услуг Центра (территориальный отдел соцобеспечения, региональный центр занятости населения, комиссия по медико-социальной экспертизе, региональное агентство социальной помощи) и единая приемная. Добавим, что в настоящее время в республике действуют 33 территориальных центра Единой социальной службы, в 12 центрах ведутся строительно-ремонтные работы, еще 4 центра находятся в стадии оформления проектно-сметной документации.

После церемонии открытия вице-премьер Матевосян также посетил населенный пункт Гандзакар общины Иджеван, где в 2021 году в рамках “Программа повышения сейсмической безопасности” началось строительство школы на средства государственного бюджета Республики Армения и при финансировании Азиатского банка развития. Планируется, что школа с 5 двух- и трехэтажными корпусами будет сдана в эксплуатацию в июле 2023 года.

Последней остановкой в рамках регионального визита стала строительная площадка автомобильной дороги республиканского значения Иджеван-Навур-Берд-Айгепар, где в настоящее время ведутся земляные работы. Капитальный ремонт дороги протяженностью 36,5 км стоимостью 3,5 млрд драмов завершится в июне 2023 года.