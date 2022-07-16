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Началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

При содействии министра иностранных дел Грузии Илии Дарчиашвили —в качестве принимающей стороны, в Тбилиси стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

 

 

 


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