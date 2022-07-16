В в/части МО в результате несчастного случая скончалась военнослужащий-контрактник Кристине Чичян

В результате несчастного случая, произошедшего 15 июля в N-ской воинской части МО РА, получила травмы и доставлена в больницу начальник медпункта, военнослужащий-контрактник, младший сержант Кристине Михайловна Чичян (1985г/р).

Несмотря на усилия врачей, 16 июля Кристине Чичян скончалась. Ведется следствие для полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Министерство обороны РА разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Кристине Чичян.