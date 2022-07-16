Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль 2022

В Португалии во время тушения лесных пожаров разбился самолет

В Португалии во время тушения лесных пожаров разбился самолет

В Португалии разбился самолет, привлеченный к тушению лесных пожаров.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, пилот самолета погиб.

В Португалии продолжаются многочисленные лесные пожары. Власти заявили, что в случае 70 процентов из них причиной является неосторожное обращение с огнем. За неделю в результате лесных пожаров пострадали 187 человек. Рекордная температура в 47 градусов была зафиксирована на днях на севере Португалии.

 

 

 

 

 

 


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