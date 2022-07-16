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Лидеры Ирака и США обсуждают перспективы сотрудничества в области экономики и медицины

Лидеры Ирака и США обсуждают перспективы сотрудничества в области экономики и медицины

Двусторонняя встреча премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и президента США Джо Байдена началась в городе Джидда на Красном море— летней резиденции королей Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал Al Hadath, переговоры проходят в отеле Ritz-Carlton, где позже пройдет арабо-американский саммит.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  премьер-министр Ирака сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой администрации США перспективы подписания стратегического соглашения с США в области здравоохранения и экономики.

 

 

 

 


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