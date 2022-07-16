Панихида по Армену Григоряну состоится в церкви Сурб Саркис в Нор-Норке
14:15, 16 Июль 2022
Панихида по продюсеру Армену Григоряну состоится 17 июля в 17:30 часов в церкви Сурб Саркис в Нор-Норке.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Шарм Холдинг»
Адвокат Григоряна Рубен Меликян также сообщил, что похороны состоятся 18 июля в 13:00 оттуда же.
Самочувствие Армена Григоряна резко ухудшилось в ходе судебного заседания 15 июля. он потерял сознание. Прибывшей в суд бригаде скорой помощи не удалось спасти жизнь продюсеру.
Армен Григорян был задержан 17 мая за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 226 Уголовного кодекса РА, а затем арестован.
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