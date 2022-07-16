Панихида по Армену Григоряну состоится в церкви Сурб Саркис в Нор-Норке

Панихида по продюсеру Армену Григоряну состоится 17 июля в 17:30 часов в церкви Сурб Саркис в Нор-Норке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Шарм Холдинг»

Адвокат Григоряна Рубен Меликян также сообщил, что похороны состоятся 18 июля в 13:00 оттуда же.

Самочувствие Армена Григоряна резко ухудшилось в ходе судебного заседания 15 июля. он потерял сознание. Прибывшей в суд бригаде скорой помощи не удалось спасти жизнь продюсеру.

Армен Григорян был задержан 17 мая за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 226 Уголовного кодекса РА, а затем арестован.