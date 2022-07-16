Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль 2022

Температура воздуха в Армении достигнет 42 градусов

Температура воздуха в Армении достигнет 42 градусов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что территория республики продолжает находиться в зоне воздействия теплых тропических воздушных потоков из районов Аравийского полуострова, в связи с чем в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване в дневные часы 16-21 июля температура воздуха достигнет + 39...+42 градусов.

Как передает Арменпресс, в долинах и предгорьях республики ожидается также высокой степени пожароопасная ситуация.

Интенсивность ультрафиолетового излучения ожидается выше нормы. Рекомендуется с 11:00 до 17.00 часов избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Во второй половине дня 16 и 17-21 июля на территории республики ожидается погода без осадков. 

Ветер южный - 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра до  13-15 м/с. Температура воздуха 16-17 июля повысится на 2-4 градуса, максимально достигнув 40-42 градусов. 

В Ереване днем 16-го и с 17-21 июля ожидается погода без осадков.


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