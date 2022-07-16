На площади Вардананц в Гюмри стартовал фестиваль ремесел "Гюмри. Город мастеров".

Как передает Арменпресс, в рамках фестиваля в более чем шестидесяти павильонах, установленных на площади, демонстрируется продукция различных направлений народных ремесел и искусств: вышивка, ковроделие, керамика, кукольное дело. Наряду с этим представляются армянские, русские, белорусские народные песни и танцы.

В фестивале принимают участие мастера народного творчества из ряда общин Армении и стран СНГ, которые представляют свои художественные работы,а также проведут мастер-классы.

«Фестиваль будет носить регулярный характер— ежегодно и в различных общинах Армении, способствуя тем самым не только сохранению и передаче нематериального культурного наследия общин, но и способствуя развитию культурного туризма в Армении», - сказала в беседе с журналистами начальник отдела наследия и народных промыслов министерства образования, науки, культуры и спорта РА Астхик Марабян.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в сотрудничестве с мэрией Гюмри и Музеем народного творчества Ованеса Шарамбеяна.