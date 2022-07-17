Командиры подразделений ЮВО в Армении приняли участие в учебных сборах

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении состоялись полевые сборы с командирами подразделений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, сборы с командным составом включали в себя более пятнадцати инструкторско-методических, практических, показных и контрольных занятий, которые проводились в течение нескольких дней.

Военнослужащие закрепили теоретические знания в рамках своей компетенции, проверили профессиональные навыки на учебных точках под руководством инструкторов.

На контрольных занятиях военнослужащие ЮВО сдали зачеты по предметам общей подготовки: стрельбе, вождению боевых машин, тактике, физической, общественно-государственной и специальной подготовке.