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ДТП на перекрестке пр. Комитаса и ул. Вагаршяна: водитель мопеда госпитализирован

ДТП на перекрестке пр. Комитаса и ул. Вагаршяна: водитель мопеда госпитализирован

В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения 17 июля в 00:02 часов поступил сигнал о том, что в Ереване на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Вагаршяна произошло ДТП: столкнулись автомобиль и мотоцикл: есть пострадавший, необходима помощь спасателей.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения. 

"Выяснилось, что столкнулись автомобиль марки Mercedes-Benz C180 (водитель Е. Дж., 1978 г. р.) и электромопед", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, до прибытия спасателей водитель мопеда был госпитализирован в республиканский медицинский центр Armenia.

Спасатели обесточили мопед и провели зачистку дороги.

 


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