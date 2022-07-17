Столкновение двух автомобилей на трассе Спитак-Ереван: водитель одного из них госпитализирован

17 июля в 05:09 в Лорийский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило сообщение о том, что в начале трассы Спитак-Ереван произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что на 12-м км автодороги Спитак-Ереван столкнулись грузовой автомобиль MAN (водитель Т.П.) и Mercedes-Benz Sprinter (водитель А.А., 1988 г.р.)», — говорится в сообщении.

Спасатели разграничили территорию, обесточили автомобили, водителя А. А. вытащили из машины и доставили в медицинский центр города Спитак, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.