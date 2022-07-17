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МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков

МИД Греции выразил соболезнования из-за гибели украинских летчиков

Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе восьми членов экипажа украинского самолета Ан-12 в северной Греции, передает «Арменпресс» со ссылкой на «РИА Новости».

Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (23.45 по ереванскому времени). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли.

"Глубоко опечалены известием о крушении грузового самолёта в северной Греции вблизи Кавалы. Выражаем искренние соболезнования семьям восьми украинских членов экипажа, трагически погибших в авиакатастрофе", - говорится в аккаунте МИД Греции в Twitter.


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