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Новый экспонат Дома-музея Ав. Исаакяна в Гюмри – письмо мастеру надгробия Полоза Мукуча

Новый экспонат Дома-музея Ав. Исаакяна в Гюмри – письмо мастеру надгробия Полоза Мукуча

Дом-музей Аветика Исаакяна в Гюмри пополнился ценным экспонатом.

Как передает Арменпресс, новый экспонат представляет собой оригинал письма  великого поэта мастеру, изготовившему надгробие известного гюмрийца Полоз  Мукуча.  

Узнав, что могила Полоз Мукуча находится в запущенном состоянии, Аветик Исаакян привел участок в порядок, затем дал 700 рублей - на надгробие. 

«Письмо Варпета и картину нам передала госпожа Анжик - внучка мастера, изготовившего надгробие. Так мы получили оригинальную версию рукописи Варпета, которая является уникальным экспонатом для музея", - сказала Арменпресс директор музея Карине Вирабян.

«Уважаемый мастер Симон, я не мог сразу ответить, потому что был болен гриппом, спасибо Вам за Ваше письмо и особенно большое Вам спасибо за то, что Вы впервые изготовили надгробие покойного Полоза Мукуча и успешно завершили работу. Буду жив,  приеду в Ленинакан летом. Уважаемый мастер, может быть, вы уже получили деньги… 500 рублей, так что вместе с 200 рублями, которые я послал в первый раз - 700 рублей. Я рад, что людям нравится надгробие покойного Мукуча. С сердечным приветом, Аветик Исаакян, год 1952", - говорится в письме. 

 

Арменуи Мхоян

 


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