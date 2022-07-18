СМИ: в Китае при крушении рыболовецкого судна погибли семь человек

Жертвами крушения рыболовецкого судна у восточного побережья КНР стали семь человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 17 июля днем в акватории города Нинбо восточной провинции Чжэцзян. После того, как судно перевернулось, в воде оказалось 16 человек.

Спасателям удалось вытащить из воды сначала девять человек, а потом еще шесть без признаков жизни, один считался пропавшим без вести. В понедельник утром местные власти подтвердили обнаружение тела еще одного рыбака.