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Мужская и женская баскетбольные команды Армении до 16 лет стали вице-чемпионами дивизионов чемпионата Европы

Мужская и женская баскетбольные команды Армении до 16 лет стали вице-чемпионами дивизионов чемпионата Европы
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Мужская и женская сборные Армении по баскетболу до 16 лет заняли вторые места в дивизионах чемпионата Европы, в которых они выступали.

Как сообщает "«Арменпресс», женская сборная Армении до 16 лет стала вице-чемпионом дивизиона С чемпионата Европы. В проходящем в Албании финале чемпионата между собой сошлись сборные Армении и Кипра. В решающем матче сборная Армении уступила Кипру со счетом 42:58, став, таким образом, вице-чемпионом дивизиона.
Самым результативным игроком сборной Армении стала Седа Габриелян, набравшая 18 очков.

Мужская команда до 16 лет также стала вице-чемпионом дивизиона С чемпионата Европы. В финале чемпионата в Косово между собой сошлись сборные Армении и Андорры. В решающей игре сборная Армении уступила Андорре со счетом 65:84 и заняла второе место в чемпионате. Самым результативным игроком сборной Армении стал Григорий Гуюджян, набравший 18 очков.
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