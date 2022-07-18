Как представился автор сообщения о бомбе в доме Левона Тер-Петросяна: поясняет МЧС

ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян представил детали сообщения по поводу наличия бомбы в доме первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна.

Как сообщает «Арменпресс», Костанян написал на своей странице в Facebook, что, получив сигнал тревоги о наличии в доме Левона Тер-Петросяна предполагаемой бомбы, кинологическая группа Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил спасательной службы и инженерно-саперный отряд коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны выехали на место происшествия Центр коллективного сбора сил гражданской обороны Министерства обороны.



В результате расследования ничего не было обнаружено.



Информатор представился полковником Аудбекусом Нидерманном.