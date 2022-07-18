Католикос Всех Армян отбыл с патриаршим визитом в США
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. ОН. Гарегин Второй Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян отбыл с патриаршим визитом в Соединенные Штаты Америки.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестольного, отметив, что в ходе визита Его Святейшество проведет встречи с представителями епархиальных и национальных структур.
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