Католикос Всех Армян отбыл с патриаршим визитом в США







Об этом ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. ОН. Гарегин Второй Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян отбыл с патриаршим визитом в Соединенные Штаты Америки.Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационной системе Первопрестольного, отметив, что в ходе визита Его Святейшество проведет встречи с представителями епархиальных и национальных структур.