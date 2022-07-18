Седа Габриелян признана самым ценным игроком дивизиона С чемпионата Европы по баскетболу среди женщин до 16 лет
11:27, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Седа Габриелян, игрок сборной Армении, признана самым ценным игроком дивизиона С чемпионата Европы по баскетболу среди женщин до 16 лет.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.
Федерация также сообщила, что игрок сборной Армении Лия Крумян вошла в пятерку лучших игроков дивизиона С чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.
Сборная Армении заняла второе место в дивизионе.
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