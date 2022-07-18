Смертность из-за ковида в мире за неделю выросла в полтора раза

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю превысило 6,5 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период, следует из подсчетов ТАСС. Заболеваемость ковидом поднялась до уровня начала апреля, передает Арменпресс.

Отмечается также и резкий скачок смертности из-за коронавируса. За последние семь дней в мире умерло в полтора раза больше людей, чем за предыдущие.

В Европе продолжается очередной подъем заболеваемости. Самые высокие показатели сейчас в Германии, где в сутки регистрируют свыше 140 тыс. случаев, что для страны является максимумом с конца марта. При этом во Франции, которая на прошлой неделе занимала первое место по заболеваемости в регионе, сейчас отмечается небольшое снижение - ковид регистрируют у 120 тыс. жителей. Примерно на этом же уровне показатели и в Италии.

В странах Латинской Америки темпы распространения инфекции удалось стабилизировать. Так, в Мексике на прошлой неделе, как и за предыдущий аналогичный период, регистрировали около 30 тыс. заболевших ежедневно, что соответствует уровню февраля. Самые высокие показатели все еще в Бразилии, где ковид диагностируют примерно у 70 тыс. человек. На таком уровне заболеваемость там держится уже три недели.

В Колумбии показатели за семь дней выросли на 10%. В сутки там выявляют около 3,5 тыс. случаев. А в Чили отмечается снижение показателей почти на 20%.

Седьмая волна в Азии

О новой, седьмой по счету, волне ковида говорят и власти ряда азиатских стран. Так, в Японии в последние дни уже регистрируют свыше 100 тыс. заболевших, что является одним из самых высоких показателей за все время пандемии. По сравнению с прошлой неделей рост оказался почти вдвое.

Резкий скачок отмечается и в Южной Корее, где уже регистрируют по 40 тыс. случаев инфицирования ежедневно. При этом в Индии рост прекратился - в стране вторую неделю ковидом заболевают около 20 тыс. жителей.

За семь дней из-за COVID-19 умерли 17,6 тыс. человек, что на 6,1 тыс. больше, чем на прошлой неделе.

На первом месте по смертности в мире все еще США, где за семь дней зарегистрировали около 1,7 тыс. летальных случаев (рост по сравнению с предыдущей неделей 10%). Примерно на этом же уровне смертность и в Бразилии.

Однако на 30-50% она выросла в странах Европы, где отмечаются новые вспышки. Так, в Испании, Италии и Германии ежедневно умирают уже около 110-120 человек, при этом в начале лета летальных случаев было в четыре раза меньше.