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Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу

Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу

Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Танки Abrams, на которых будут обучаться солдаты Войска Польского, уже в Польше", - написал он.

В апреле Польша подписала с США договор о покупке 250 танков Abrams. В пятницу глава Минобороны сообщил о том, что достигнута договоренность с администрацией США о поставке в Польшу еще 116 танков этого типа, но не новых, а бывших в эксплуатации. Бронированные машины этой партии начнут прибывать в страну уже в начале 2023 года. 


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