С 22 июля температура воздуха в Армении несколько понизится







«После 22 июля влияние аномальной жары ослабнет, она отступит к югу, уступив место относительно холодным воздушным потокам, идущим с Черного моря, которые не столь интенсивны. В период с 22 по 25 июля температура воздуха понизится на 4-5 градусов. Температура воздуха в Араратской долине и в столице составит 34-35 градусов вместо 38-40", - сказал Гагик Суренян.



До 21 июля Армения находится в зоне влияния аномальной жары, проникшей из пустынь Аравийского полуострова. Термическое проникновение началось 10 июля. В период до 16 июля в самой жаркой зоне республики, Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, в Ереване температура воздуха днем была в пределах 38-40 градусов. 17 июля жара усилилась, температура воздуха повысилась на 2-3 градуса.



"В Ереване, в Араратской долине, зафиксирован 40-41 градус тепла. Эта жара длилась часа 2-3. Температура воздуха на 5-7 градусов выше климатической нормы. Так как у нас давно не было осадков, что сопровождается высоким тепловым фоном, поэтому ситуация очень пожароопасная, особенно в зонах долин и предгорья", - сказал Гагик Суренян. ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Влияние аномальной жары сохранится в Армении до 21 июля. Температура воздуха в Ереване и Араратской долине будет колебаться в пределах 38-40 градусов. Как сообщает «Арменпресс» , замдиректора "Центра гидрометеорологии и мониторинга" Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян заявил, что в ближайшее время осадков не ожидается, единственное изменение будет заключаться в том, что в первой половине дня будет небольшая облачность, но на общую температуру воздуха это не повлияет.«После 22 июля влияние аномальной жары ослабнет, она отступит к югу, уступив место относительно холодным воздушным потокам, идущим с Черного моря, которые не столь интенсивны. В период с 22 по 25 июля температура воздуха понизится на 4-5 градусов. Температура воздуха в Араратской долине и в столице составит 34-35 градусов вместо 38-40", - сказал Гагик Суренян.До 21 июля Армения находится в зоне влияния аномальной жары, проникшей из пустынь Аравийского полуострова. Термическое проникновение началось 10 июля. В период до 16 июля в самой жаркой зоне республики, Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, в Ереване температура воздуха днем была в пределах 38-40 градусов. 17 июля жара усилилась, температура воздуха повысилась на 2-3 градуса."В Ереване, в Араратской долине, зафиксирован 40-41 градус тепла. Эта жара длилась часа 2-3. Температура воздуха на 5-7 градусов выше климатической нормы. Так как у нас давно не было осадков, что сопровождается высоким тепловым фоном, поэтому ситуация очень пожароопасная, особенно в зонах долин и предгорья", - сказал Гагик Суренян.