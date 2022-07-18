В Международный день шахмат любители шахмат могут посоревноваться на Каскаде с Тиграном Петросяном и Тиграном Арутюняном







Как сообщили



Вход бесплатный для всех. ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 июля в 20:00 в Ереване на «Каскаде» Федерация шахмат Армении организует мероприятие, посвященное Международному дню шахмат.Как сообщили «Арменпресс» в Шахматной федерации, в ходе мероприятия будет организован сеанс одновременной игры, который даст возможность юным шахматистам и всем любителям шахмат сыграть с гроссмейстером Тиграном Петросяном и международным гроссмейстером Тиграном Арутюняном.Вход бесплатный для всех.