Арарат Мирзоян посетит Польшу
14:28, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля посетит с официальным визитом Польшу. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
В рамках визита министр Мирзоян проведет встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и другими высокопоставленными лицами.
Вопросы, касающиеся армяно-польских отношений, а также региональной стабильности, будут обсуждаться в двустороннем и многостороннем форматах.
По итогам встречи Арарат Мирзоян и Збигниев Рау сделают заявления для прессы.
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