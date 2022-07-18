Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль 2022

Арарат Мирзоян посетит Польшу

Арарат Мирзоян посетит Польшу
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля посетит с официальным визитом Польшу. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

В рамках визита министр Мирзоян проведет встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и другими высокопоставленными лицами.

Вопросы, касающиеся армяно-польских отношений, а также региональной стабильности, будут обсуждаться в двустороннем и многостороннем форматах.

По итогам встречи Арарат Мирзоян и Збигниев Рау сделают заявления для прессы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]