ЕК заявила, что половине территории ЕС грозит засуха

Засуха угрожает этим летом почти половине территории Евросоюза, что может привести к снижению урожая и расширению площади лесных пожаров. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Еврокомиссии.

"Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46% территории Евросоюза. 11% территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды в земле", - отмечается в докладе. Это может привести к существенному падению урожая 2022 года в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Польши, Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии.

Европа в настоящее время переживает волну аномальной жары, во Франции температура держится на уровне 38-40 градусов, в отдельных районах приближаясь к 44. При этом юг Европы охвачен сезонными лесными пожарами.