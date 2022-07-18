В августе состоится заседание комиссий по делимитации границы
16:49, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Очередное заседание комиссий по пограничной безопасности и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном состоится в августе.
Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщили из аппарата вице-премьер-министра РА Мгера Григоряна (председатель армянской комиссии).
Встреча состоится в Москве. Точная дата еще не определена.
24 мая на межгосударственной границе Армении и Азербайджана состоялась первая встреча вице-премьер-министров Азербайджана и Армении Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам демаркации границы и делимитации границы.
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