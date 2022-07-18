Премьер-министр Пашинян представил высшему командному составу ВС новоназначенного начальника Генерального штаба ВС

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство обороны и представил высшему командному составу ВС новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны Эдварда Асряна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Уважаемый министр обороны Республики Армения,

Уважаемые представители командного состава ВС Республики Армения,

Уважаемые заместители министров,

Я здесь сегодня, чтобы представить новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, первого заместителя министра обороны Эдварда Асряна.

Прежде всего хочу поблагодарить генерал-лейтенанта Камо Кочунца за исполнение обязанностей начальника Генерального штаба в течение последних шести месяцев. Хочу пожелать господину Асряну успехов в выполнении его миссии на этом важнейшем посту.

Вы уже знаете, что произошли определенные законодательные изменения, и с момента вступления закона в силу начальник Генерального штаба будет также первым заместителем министра обороны, с вытекающими из этого последствиями. Мы приняли такое решение, проанализировав ряд произошедших за последние годы событий, в том числе вопросы взаимодействия между министерством обороны и Генштабом. Думаю, принято правильное решение. Хочу выразить надежду, что в результате выполнения этого решения наша работа в области реформ Вооруженных сил и армии станет еще более эффективной.

Господин Кочунц, позвольте еще раз поблагодарить Вас за проделанную работу, и, господин Асрян, позвольте пожелать Вам успехов на этом важнейшем посту”.

Первый заместитель министра обороны, новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдвард Асрян отметил:

“Многоуважаемый господин премьер-министр,

Уважаемый господин министр,

Уважаемые коллеги,

Первоочередной задачей Вооруженных сил является обеспечение военной безопасности государства, поэтому, принимая эту ответственную должность, а также учитывая, что штаб является коллегиальным органом, а начальник Генерального штаба - первым заместителем министра обороны, мы будем работать в Генштабе на коллегиальных началах, конечно, по решению начальника Генштаба и представим предложения министру обороны.

На этой ответственной должности, уважаемый господин премьер-министр, я обязуюсь выполнять все предусмотренные функциональные обязанности и выполнять задачи, поставленные перед Вооруженными силами”.

Затем премьер-министр передал слово министру обороны Сурену Папикяну, который в свою очередь отметил:

“Многоуважаемый премьер-министр Республики Армения,

Господа, генералы, офицеры,

Позвольте поздравить начальника Генерального штаба г-на Асряна с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения и первого заместителя министра обороны и пожелать ему плодотворной деятельности. Хочу поблагодарить генерал-лейтенанта Камо Кочунца за достойное выполнение обязанностей начальника Генерального штаба”.

Затем в установленном порядке состоялась торжественная церемония передачи должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Министр обороны Сурен Папикян вручил знамя Вооруженных сил новоназначенному начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Эдварду Асряну.