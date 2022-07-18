В Турции запланирована новая встреча по вопросу украинского зерна

Встреча делегаций Минобороны Украины, РФ и Турции и представителей ООН по вопросу безопасного вывоза зерна и продовольствия из блокированных украинских портов, может состояться уже на этой неделе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе заседания с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Акар коснулся дипломатических усилий властей Турции, осуществляемых в соответствии с директивами президента Реджепа Тайипа Эрдогана и направленных на разрешение зернового кризиса, затрагивающего продовольственную безопасность во всем мире.

Глава Минобороны Турции напомнил, что в Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна.

«Договоренность по общим принципам реализации плана «зернового коридора» в Черном море уже достигнута. Турция предпринимает усилия в направлении конкретных шагов по реализации этого плана», - сказал Акар.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, на новой встрече в Стамбуле будут вновь изучены детали зернового вопроса. «Обсуждается создание координационного центра в Стамбуле, согласования входа и выхода в порты, безопасности судоходства. Все это основные технические вопросы повестки дня», - сказал турецкий министр.