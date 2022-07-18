Азиатские индексы выросли - 18-07-22

ТОКИО, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26788.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1892.50 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.55% и составил 3278.10 пункта, а HANG SENG вырос на 2.70% и составил 20846.18 пункта.